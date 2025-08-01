Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки завершені. Внаслідок обстрілу Києва 31 липня загинула 31 людина, серед них – 5 дітей.

Наймолодшій жертві було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Про це розповів президент Зеленський, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про черговий злочин Росії?

Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари,

– наголосив глава держави.

Ліквідація наслідків на місці удару російської ракети у Києві / Фото телеграм-канал Зеленського

Політик зауважив, що дуже важливо, аби світ не замовчував російські злочини. "Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", – додав Зеленський.

Він також повідомив, шо у липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, з них 128 – це балістика.

До слова, 31 липня росіяни вдарили по центру Краматорська, частково зруйнувавши п'ятиповерховий житловий будинок. Відомо про щонайменше трьох загиблих людину та 11 постраждалих.