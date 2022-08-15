Найперше потрібно добре окопатися в захисті, а вже тоді перехоплювати ініціативу, – Костенко

Сьогодні ЗСУ важливо утримувати усі рубежі, де точаться бойові дії. Про послаблення чи посилення тиску на окремих напрямках по лінії фронту не мовиться.

Основне завдання – утримання оборони, щоб ворог не пішов далі, адже чимало територій вже перебувають під окупацією. Про це 24 каналу сказав військовий, народний депутат та секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.

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Ми маємо перестати втрачати території

"В першу чергу потрібно робити усе, щоб не здати більше землі. Багато хто говорить про контрнаступи, але водночас ми втрачаємо населені пункти на певних напрямках", – сказав військовий.

На його думку, ми маємо перестати втрачати території, окопатися, взяти під контроль наші території з точки зору оборони, і вже потім робити щось для їхнього звільнення.

Я хотів би, щоб риторика "ми тримаємо оборону" змінилася на риторику "ми звільняємо свою територію". Це дуже важливо. Ми повинні на певному напрямку почати нав'язувати ворогу свої дії. Робити так, що він почав реагувати на нас, перекидуючи війська, змушувати його маневрувати, аби він не міг концентруватися на якихось конкретних ударах, – пояснив він.

Як приклад Костенко навів здійснення контрнаступу на Криворізькому або Херсонському напрямках. Коли ми досягнемо якогось успіху, ворог розумітиме, що він може ослабити тиск на Донецькому напрямку.

Зараз ми граємо за правилами ворога. Ми просто стоїмо в обороні. Потрібні сили, потрібні заходи, потрібні серйозні рішення від командирів. І зрозуміло, що без жертв не обійтися. Це – війна, і ми повинні битися,

– наголосив секретар комітету ВР з нацбезпеки.

Військова ініціатива

За словами Коваленка, військову ініціативу в обороні можна взяти за якимсь окремим видом збройних сил, напрямом або засобом ураження (артилерія, авіація).

"Ініціатива – це коли ти нав'язуєш ворогу характер його дій. Наприклад, ми тут наступаємо, значить ворог має переходити до оборони, контратакувати або маневрувати своїми військами. Ми повинні підходити до таких ініціатив, шукати слабші місця і місця, де ми можемо вже звільняти наші території", – пояснив він.

Нам зараз потрібні перемоги

Як зауважив військовий, з 2014 року не було масштабних глобальних перемог у боях, де ми могли б сказати, що провели якусь наступальну операцію та звільнили якусь частину територій. Так, росіяни вийшли зі Слов'янська чи Краматорська, але глобальних успіхів не було.

Наразі головне завдання нашого командування, головнокомандувача та верховного головнокомандувача – це принести оці перемоги. Показати усім, зокрема нашим ЗСУ, що ми можемо робити не просто локальні наступальні дії, а проводити наступальні операції. Для цього потрібен великий фах, чималі ресурси та готовність брати на себе відповідальність за такі дії,

– підсумував Коваленко.

Ситуація на фронті: коротко

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