Один фейк суперечить іншому: як харків'яни сприймають зміну риторики пропагандистів

У головах та свідомості російських пропагандистів співіснують кардинально протилежні речі. Спочатку путінські посіпаки говорять, що нібито росіяни й українці "браття", а наступного дня погрожують перетворити Харків, по якому безжально гатять ракетами, дронами та авіаційними бомбами, на "сіру зону".

Однак харків'яни давно звикли до божевільних закидів росіян, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Російські війська продовжують тероризувати місто щоденними атаками. Вдень 22 квітня окупанти вдарили по телевежі, частково зруйнувавши її.

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Реакція харків'ян на фейки росіян

Кремлівські пропагандисти та навіть сам диктатор Владімір Путін періодично роблять цинічні заяви та поширюють фейки щодо наступу на Харків, евакуації населення з міста тощо.

Скільки ми б не спілкувалися з містянами на вулицях, коли, наприклад, робимо опитування, всі говорять, що насамперед цього не допустять і, по-друге, в це не вірять,

– мовила Черненко.

Люди приводять у приклад певні донецькі міста, які росіяни брали протягом багатьох місяців. Харків набагато більший і для його знищення просто знадобляться колосальні сили.

Я вірю, що у росіян не вистачить сил, а Збройні Сили України захистять Харків й не дадуть, щоб його ані знищили, ані захопили. Харків'яни у це щиро вірять,

– зазначила кореспондентка 24 Каналу.

До того ж нині довкола в Харкова, зокрема в прикордонній території, будують потужні фортифікаційні споруди, а наші захисники ще більше підготовлені й вмотивовані ніж 2022 році. Тож, які б цинічні заклики й закиди пропагандисти не робили в ефірах, – це неправда.

Яскравий тому приклад – виробниче підприємство, яке росіяни розбили в Холодногірському районі, де вигоріло сім поверхів. Там було кілька комерційних потужностей. Зокрема, виробництво електроприладів, типографія, яка друкували дитячі книжки. За годину після удару в російських пабліках з'явилась інформація, що там були іноземні найманці та виробництво безпілотників.

Це фейк чистої води. Я і мої колеги бачили цю будівлю, навіть зайшли в приміщення, які вигоріли та постраждали. Ми бачили ці книжки та пазли, які так і не вийшли в продаж,

– додала кореспондентка 24 Каналу.

Вона вкотре наголосила, що інформацію про "сіру зону", про захоплення і про "братські" народи – це пропаганда.

Фейки росіян про Харків