Один фейк суперечить іншому: як харків'яни сприймають зміну риторики пропагандистів
У головах та свідомості російських пропагандистів співіснують кардинально протилежні речі. Спочатку путінські посіпаки говорять, що нібито росіяни й українці "браття", а наступного дня погрожують перетворити Харків, по якому безжально гатять ракетами, дронами та авіаційними бомбами, на "сіру зону".
Однак харків'яни давно звикли до божевільних закидів росіян, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Російські війська продовжують тероризувати місто щоденними атаками. Вдень 22 квітня окупанти вдарили по телевежі, частково зруйнувавши її.
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Реакція харків'ян на фейки росіян
Кремлівські пропагандисти та навіть сам диктатор Владімір Путін періодично роблять цинічні заяви та поширюють фейки щодо наступу на Харків, евакуації населення з міста тощо.
Скільки ми б не спілкувалися з містянами на вулицях, коли, наприклад, робимо опитування, всі говорять, що насамперед цього не допустять і, по-друге, в це не вірять,
– мовила Черненко.
Люди приводять у приклад певні донецькі міста, які росіяни брали протягом багатьох місяців. Харків набагато більший і для його знищення просто знадобляться колосальні сили.
Я вірю, що у росіян не вистачить сил, а Збройні Сили України захистять Харків й не дадуть, щоб його ані знищили, ані захопили. Харків'яни у це щиро вірять,
– зазначила кореспондентка 24 Каналу.
До того ж нині довкола в Харкова, зокрема в прикордонній території, будують потужні фортифікаційні споруди, а наші захисники ще більше підготовлені й вмотивовані ніж 2022 році. Тож, які б цинічні заклики й закиди пропагандисти не робили в ефірах, – це неправда.
Яскравий тому приклад – виробниче підприємство, яке росіяни розбили в Холодногірському районі, де вигоріло сім поверхів. Там було кілька комерційних потужностей. Зокрема, виробництво електроприладів, типографія, яка друкували дитячі книжки. За годину після удару в російських пабліках з'явилась інформація, що там були іноземні найманці та виробництво безпілотників.
Це фейк чистої води. Я і мої колеги бачили цю будівлю, навіть зайшли в приміщення, які вигоріли та постраждали. Ми бачили ці книжки та пазли, які так і не вийшли в продаж,
– додала кореспондентка 24 Каналу.
Вона вкотре наголосила, що інформацію про "сіру зону", про захоплення і про "братські" народи – це пропаганда.
Фейки росіян про Харків
- Російська пропаганда дедалі частіше поширює вкиди про "наступ на Харків", щоб посіяти паніку в суспільстві. Речник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що це звичайнісінька ІПСО, а жодних нових ударних груп не фіксують.
- Після фейків про нібито наступ, Кремль почав поширювати повідомлення нібито від ДСНС України щодо евакуації з Харкова та його околиць. У такий спосіб росіяни намагаються посіяти хаос в українському суспільстві.
- Однак пропагандисти не думають зупинятися. Цього разу вони видали всеукраїнську статистику захворюваності на кашлюк за харківську. Нібито причиною росту випадків є відсутність світла, води та потрібного лікування в місті.