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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Найсексуальніша поліцейська країни показала фотосесію з колегами

19:18, сьогодні 2761 Читать новость на русском
Людмила Мілевич
Людмила Мілевич / Instagram

Одна з найіменитіших поліцейських Києва Людмила Мілевич разом з колегами попозувала на камеру.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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