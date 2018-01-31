Найсексуальніша поліцейська країни показала фотосесію з колегами

Одна з найіменитіших поліцейських Києва Людмила Мілевич разом з колегами попозувала на камеру.

Знімки з фотосесії поліцейська виставила в Instagram.

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На фото Мілевич позує зі своїми колегами на фоні спортивного знаряддя.

Також Мілевич виставила і фото зі своєю колегою Наталією Ягужинською.