Найсексуальніша поліцейська країни показала фотосесію з колегами
19:18, сьогодні 2761 Читать новость на русском
Одна з найіменитіших поліцейських Києва Людмила Мілевич разом з колегами попозувала на камеру.
Знімки з фотосесії поліцейська виставила в Instagram.
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На фото Мілевич позує зі своїми колегами на фоні спортивного знаряддя.
Також Мілевич виставила і фото зі своєю колегою Наталією Ягужинською.
Джерело: 24 Канал
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