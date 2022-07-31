Найсильніший обстріл за весь час, - мер Миколаєва про страшну ніч у місті
31 липня 2022 , 06:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
російські окупанти усю ніч 31 липня нещадно гатили по Миколаєву Мер міста Олександр Сєнкевич розповів про наслідки ворожого обстрілу.
Перший обстріл розпочався одразу ж після повітряної тривоги. За словами Сєнкевича, тоді по місту прилітали касетні снаряди, а в місцях влучань почалися пожежі.
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Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько 5 ранку. Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки,
– зазначив Сєнкевич.
Відомо, що на місцях "прильотів" виникла низка пожеж. Тож, там працюють рятувальники.
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