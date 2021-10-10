Найсмішніші меми тижня: відставка Разумкова, "стирач" з "Укрексімбанку", Facebookdown
Джерело:24 канал
Тиждень, що минув, був багатий на політичні події і не тільки. У кріслі спікера Ради Дмитра Разумкова замінив Руслан Стефанчук. Інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" завершилось відкриттям кримінальної справи. А Facebook вирішив "прилягти" на кілька годин.
24 канал постарався зібрати найсмішніші меми про найважливіші події тижня.
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Разумкову сказали "до побачення"
Цього тижня Верховна Рада розпрощалась зі спікером Дмитро Разумковим і обрала нового – Руслана Стефанчука. За те, аби пересадити експершого номера виборчого списку "Слуги народу" з президії у залу, проголосували 284 нардепи.
Тепер, вважають жартівники в інтернеті, у колишнього спікера є багато часу і різних можливостей для його використання. Також творці мемів добряче "пройшлись" і по наступнику Разумкова – Стефанчуку.
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Напад на журналістів в "Укрексімбанку"
Несподіване завершення мало інтерв'ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Одне з запитань журналістів "Схем" настільки обурило банкіра, що він наказав охороні відібрати камеру у оператора та стерти запис. Відео згодом відновили і додали до матеріалів кримінального провадження. Надмірна "емоційність" коштувала Мецгеру підозри у злочині, відсторонення від посади, а також дала привід створити багато мемів.
Цікавий рейтинг / Зображення зі сторінки Романа Голубовського
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Facebookdown
4 жовтня ввечері перебували в шоковому стані усі користувачі фейсбуку, адже соцмережа припинила працювати. Ба більше, майже одразу після цього почали повідомляти про збої в роботі низки інших компаній і сервісів: банків, авіакомпаній, стільникових операторів, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, Twitter та інші. На щастя, таке інтернет-безумство таки завершилось через кілька годин. А поки любителі фейсбук-постів перебували у депресії і нарікали на Марка Цукерберга, творці мемів займались улюбленою справою.
Усе має відбуватись згідно з розкладом /Зображення зі сторінки Івана Марунича
Ось хто може бути винуватий / Зображення з"Мемаграму"
Цілком можливий варіант / Зображення UA Review
Винуватцем може бути будь-хто / Зображення з "Мемаграм"
Добре бодай твітер працював / Зображення з Другої приватної мемарні