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Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді

245 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 канал

Тиждень, що минає був багатим на курйозні новини в Україні та світі. Зокрема, постаралися у їхньому творенні українські народні обранці. Вони сварилися, додавали в Instagram недоречні відео з місця роботи та вражали своєю необізнаністю. Окрім цього, у мережі встигли поглузувати з лідера КНДР, який ледве помістився у російську автівку.

Немає повісті смішнішої у світі, ніж повість про Ткачука і "Федеріку з Могеріні"

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Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Геннадій Ткачук, як виявилось, завжди думав, що Федеріка Могеріні – не ім'я та прізвище представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, а – дві різні людини.

Так, Ткачук осоромився у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Судячи із заяви політика, він вважає, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні – це дві різні людини. Федеріку Ткачук назвав "пані", а Могеріні – "паном".

"Пан Федеріка Могеріні заявив, що тільки сліпий не може побачити тих змін, які сьогодні відбуваються в Україні", – сказав Ткачук.

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Ведуча спробувала виправити ситуацію і зазначила, що Федеріка – жінка. Проте депутат не зрозумів натяку.

Федеріка – пані, а Могеріні сказав, що сьогодні в Україні відбуваються тектонічні зрушення. Ну, я, може, переплутав, хто з них що говорив, але сам факт...
– продовжив Ткачук після зауваження ведучої.

Дивіться відео із заявою Ткачука про Федеріку і Могеріні:

Конфуз нардепа в прямому ефірі встиг стати мемом. У мережі жорстко висміяли таку необізнаність Ткачука.

меми федеріка і могеріні
Творчість користувачів соцмереж

меми
Ткачук разом із Федерікою та Могеріні

"Кролі" у Верховній Раді

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Колега Ткачука по партії – Сергій Лещенко навчився користуватися масками емоджі в Instagram.

Він показав роботу Верховної Ради у п'ятницю, 6 липня, у всій красі.

Щоб хоч якось розбавити сірі парламентські будні, нардеп вирішив трохи покреативити.

Спершу у сторіз на своїй сторінці в Instagram він показав, як відбувається реєстрація депутатів у системі "Рада".

А пізніше показав свій виступ з трибуни та своєї колеги по фракції Світлани Заліщук з кумедними масками емоджі у вигляді зайців.

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У мережі відразу ж почали кепкувати із такої творчості народного депутата.

"Інстаграм борця. Який борець, така і боротьба", "Це інстаграм Яценюка!", "Самоіронія працює не так. Тут іронія над обов'язками, які вам довірили, як депутату. Але таке, нічого страшного, не найгірший варіант", – пишуть люди у мережі.

Додамо, що Лещенко встиг виділитися із ненайкращої сторони ще один раз на цьому тижні. Так, він разом зі своїм колегою Мустафою Найємом встряли у словесну суперечку із лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком.

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Достеменно не відомо, з чого розпочалася сварка, проте в її ході Лещенко обізвав Ляшка "хлопцем-смоктунцем" та запитав, "чи солодкий у Ахметова". Ляшко у відповідь нецензурно обізвав Лещенка.

 

Кім Чен Ин у російській "Пріорі"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час поїздки до військової частини на острові у Жовтому морі мало не застряг в автомобілі російського виробництва ВАЗ LADA Priora. Цей факт і його фотодокази викликали у мережі хвилю глузувань.

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Про це на своїй сторінці в Twiter повідомив російський блогер Рустем Адагамов.

"Тут днями шановний вищий керівник, товариш Кім Чен Ин інспектував військову частину 1524 КНА у віддаленому районі на островах у Жовтому морі і потрапив у соцмережі завдяки фотографіям поїздки на побитій життям ВАЗівській "Пріорі", – мовиться у повідомленні блогера.

"Ковбасний магнат" та римський любитель селфі

І наостанок – кумедні історії із котиками, які на цьому тижні стали зірками соцмереж.

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Зокрема, на панорамних знімках з Google Maps користувачі помітили морду кота з кумедним виразом мордочки. Панорама знята на одній із вулиць у Римі.

Веселе "відкриття" зробили користувачі порталу Reddit. Кота з перекошеною мордою сфотографували творці сервісу на площі Торре-Арджентіна в італійській столиці. До слова, це місце є одним з найвідоміших туристичних об'єктів Риму. Тут були будівлі, де засідав Сенат і вбили Юлія Цезаря. При цьому на цій площі у середині минулого століття виник "котячий притулок".

Знімок вже наробив шуму в соцмережах, а кіт став зіркою інтернету:

А ось у Києві інший смугастик заліз на привалок із ковбасою та ласував нею на очах у відвідувачів м'ясного магазину.

Зазначається, що інцидент трапився в історичній місцевості української столиці Виноградар у магазині "Континент", що розташовується за адресою вулиця Свободи, 26.

На прилавку магазину кошак, не соромлячись, уплітає ковбасу за дві щоки. Якщо їсть, отже не все втрачено,
– іронічно пишуть люди у мережі.

 

Теги: Новини політики Курйозні новини Меми Кім Чен Ин Сергій Лещенко світ тварин Федеріка Могеріні
Джерело: 24 канал
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