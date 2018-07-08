Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді

Тиждень, що минає був багатим на курйозні новини в Україні та світі. Зокрема, постаралися у їхньому творенні українські народні обранці. Вони сварилися, додавали в Instagram недоречні відео з місця роботи та вражали своєю необізнаністю. Окрім цього, у мережі встигли поглузувати з лідера КНДР, який ледве помістився у російську автівку.

Немає повісті смішнішої у світі, ніж повість про Ткачука і "Федеріку з Могеріні"

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Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Геннадій Ткачук, як виявилось, завжди думав, що Федеріка Могеріні – не ім'я та прізвище представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, а – дві різні людини.

Так, Ткачук осоромився у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Судячи із заяви політика, він вважає, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні – це дві різні людини. Федеріку Ткачук назвав "пані", а Могеріні – "паном".

"Пан Федеріка Могеріні заявив, що тільки сліпий не може побачити тих змін, які сьогодні відбуваються в Україні", – сказав Ткачук.

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Ведуча спробувала виправити ситуацію і зазначила, що Федеріка – жінка. Проте депутат не зрозумів натяку.

Федеріка – пані, а Могеріні сказав, що сьогодні в Україні відбуваються тектонічні зрушення. Ну, я, може, переплутав, хто з них що говорив, але сам факт...

– продовжив Ткачук після зауваження ведучої.

Дивіться відео із заявою Ткачука про Федеріку і Могеріні:

Конфуз нардепа в прямому ефірі встиг стати мемом. У мережі жорстко висміяли таку необізнаність Ткачука. Нардеп з БПП Ткачук вважає, що Федеріка Могеріні - це дві особи і одна з них точно «пан»https://t.co/SuZwFX772J

— Юрина (@KuksIra) 5 липня 2018 р. Цей мудак ще і заперечує слова журналістки, що Федеріка Могеріні - це одна людина. Ні, ні, ні-каже. — Ahmad (@AlAhmediya) 5 липня 2018 р. пан Могіріні і пані Федеріка чоловік і дружина, напевно, а може і брат з сестрою как Еріх і Марія Ремарк https://t.co/nXwELt5Uwo — САТЕЛЛИТ СВОБОДЫ (@masinto) 5 липня 2018 р. Ромео та Джульєта. Федеріка та Могеріні. Лоліта та Офшор.... Це так романтично, аж пиздець... — Себастьян Перейро (@DonPereyro) 5 липня 2018 р. Спочатку були Зорян і Шкіряк.

Тепер бппшник із сімейства Ткачуків запустив новий мем. Федеріка і Могеріні. Дивіться кого ви відправляєте міжнародку коментувати. Одноклітинні — Олександр Солонько (@solonko1648) 5 липня 2018 р.

Творчість користувачів соцмереж

Ткачук разом із Федерікою та Могеріні

"Кролі" у Верховній Раді

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Колега Ткачука по партії – Сергій Лещенко навчився користуватися масками емоджі в Instagram.

Він показав роботу Верховної Ради у п'ятницю, 6 липня, у всій красі.