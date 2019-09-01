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      Найцікавіші туристичні місця: який відпочинок обирають українці

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      На лаванду, рафтінг, до гір або у зону відчуження – українці розширюють географію своїх подорожей рідною країною. Фахівці кажуть, що наші співвітчизники нарешті навчилися відпочивати: не шкодують ані часу, ані грошей.

      Чорнобиль

      Серіал "Чорнобиль" побив рекорди за рейтингами, обійшовши навіть "Ігри престолів". А сама зона відчуження у 2019 році має всі шанси побити рекорди за кількістю відвідувачів.

      Читайте також: Туристичний бум у Грузії: чому країна користується популярністю серед українців

      Прогнозують, що місце екологічної катастрофи відвідає 110 тисяч туристів. А це на десятки тисяч більше, ніж у 2018 році. Проте напливу фанатів телевізійного проєкту від HBO чекають лише наприкінці 2019 року і на початку наступного 2020 року.

      На деяких локаціях оператори стикаються з проблемами, коли треба розводити потоки по різних локаціях,
      – розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

      Хоч переважно відвідувачі це іноземці, але й українці активно у свої відпустки та вихідні їдуть на екскурсії в Чорнобиль. Хтось на день, а хтось на тиждень. Для любителів незвичного готують спеціальні пропозиції.

      Чорнобиль
      Чорнобиль

      "Реалізований новий водний маршрут, де можна буде сісти на катер в Києві, пройти шлюзування в Вишгороді та київським морем дійти до річки Прип'ять. І навіть до Чорнобиля і Чорнобильської атомної електростанції. Також розроблений маршрут на каяках", – пояснив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

      Цвітіння лаванди

      Один з найпопулярніших внутрішніх туристичних напрямків – цвітіння лаванди. Український Прованс цього року викликав неабиякий фурор. "У нас просто зірвало тур на лавандові поля з фотосесією", – заявила директорка турбюро Seainside.club Анна Ніколаєва.

      Була система автоматичного бронювання. В перший час було продано 99,9% взагалі часу. Звісно, що спочатку був заброньований весь вечір. Хвилин за 10,
      – повідомила засновниця "Лавандового гаю" Юлія Блях.

      Щоб помилуватися годинною або навіть півгодинною прогулянкою лавандовим гаєм під Києвом, туристи долали понад півтисячі кілометрів. "Були люди, які тут писали картини. Були тут люди, які займалися йогою. Хтось сидів на стозі сіна та вдихав аромат, кайфував. Хтось приїхав дійсно полежати в ряду", – додала засновниця "Лавандового гаю" Юлія Блях.

      Лавандові поля в Україні
      Лавандові поля в Україні

      Цьогорічна тенденція, яку спостерігають туристичні агентства, пасивного відпочинку біля моря українським мандрівникам стає замало. Тепер їм хочеться вражень.

      Дуже подобаються тури, де можна не лише щось побачити, але й відчути якісь емоції. Це рафтинг тури, підйом на Говерлу та інші гори. Підкорення їх,
      – прокоментувала директорка турбюро Seainside.club Анна Ніколаєва.

      У той час популярності серед українців не втрачають Туреччина та Кіпр, де можна поніжитися на сонці та не піклуватися про обіди. Прогнозують, що невдовзі з ними почнуть конкурувати китайські Мальдіви – острів Хайнань. Українців вабить відносно невисока ціна. А туристичні компанії тішить, що українці навчилися більше розслаблятися і їздити частіше на відпочинок.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Чорнобиль Подорожі Відпочинок Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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