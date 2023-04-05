Під Бахмутом загинув Назарій Грибан із "Гонору"

2 квітня на війні в Україні загинув боєць "Гонору" Назарій Грибан з позивним "Продюсер". Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Герою було лише 25 років. Він до кінця свого життя мужньо та вірно обороняв Україну.

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Що відомо про загиблого воїна

Як повідомив командир добровольчого батальйону "Гонор" Сергій Філімонов, 2 квітня, обороняючи Бахмут, загинув Назарій Грибан.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув боєць "Гонору" Грибан "Продюсер" Назарій. Бути воїном – жити вічно,

– написав він.



Назарію було лише 25 років / фото з телеграм-каналу Сергія Філімонова

Назарій є випускником кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Завідувачка кафедри Аліме Османова пригадала останню розмову із захисником, коли він забирав диплом.

"Може залишитися в Києві, в Міноборони шукають психологів!? – Ні, мені там добре, і я там потрібніший…", – розповіла вона.



Воїн Назарій Грибан / фото Аліме Османова



Назарій Грибан загинув у Бахмуті / фото Аліме Османова

Болючі втрати України

Нещодавно у боях за Україну в Луганській області загинув Микола Бонтя з Житомирщини, якому було всього 19 років. Через це оголошено траур в Гришковецькій громаді.

Також на Донеччині поблизу Бахмута загинув воїн Даниїл Кондель. Полеглому бійцю був усього 21 рік.

У боях під Донецьком загинув відомий лікар із Мелітополя. Як повідомлялося, 27 березня на фронті загинув Михайло Анатолійович Гапоненко.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.