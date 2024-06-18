Назавжди 24: на фронті загинув захисник зі Львівщини

На жаль, Україна втрачає у боротьбі проти ворога своїх найкращих доньок і синів. Так, у боях проти російської армії загинув захисник із Львівської області Назарій Козимка.

Життя хороброго воїна обірвалося на Донеччині. Захиснику було лише 24 роки.

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Україна втрачає цвіт нації

Сумну звістку про загибель Назарія Козимки повідомили у Червоноградській міській раді.

Хоробрий захисник служив у званні старшого солдата на посаді оператора відділення радіорозвідки 110 окремої механізованої бригади. В п'ятницю, 14 червня, він отримав поранення несумісні із життям під час виконання бойового завдання поблизу села Новоолександрівка Донецької області.

"Низький уклін молодому Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов‘язок пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи. Світла пам’ять і вічна слава Герою", – йдеться у повідомленні міської ради.

Віддали своє життя за Україну: коротко

На фронті загинув уродженець Прикарпаття Микола Грик. Чоловік прожив майже все своє життя у Білорусі, а згодом повернувся на Батьківщину, щоб стати на її захист проти російських загарбників. Солдату було всього 33 роки. Загинув він 9 червня 2024 року під час виконання бойового завдання.

На фронті трагічно загинув один із найкращих фотографів Збройних Сил України – військовий фотограф Арсен Федосенко. Федосенко був відомий своїми фоторепортажами, які він робив, ризикуючи життям. Про його загибель стало відомо з дописів у соціальних мережах.

На війні також обірвалося життя захисника Дениса Капітурова з Дніпра. У цивільному житті громадський діяч жив майбутніми проєктами, режисував кліпи та мріяв знімати кіно. Проте, на жаль, він помер внаслідок отриманих на фронті поранень.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним та друзям загиблого бійця!