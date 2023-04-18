Захищав Україну ще у 2014 році: під Бахмутом загинув ветеран АТО Назарій Пікулицький

На фронті у боях з російськими загарбниками загинув ветеран АТО Назарій Пікулицький. Він обороняв Україну ще у 2014 році.

Після початку повномасштабної війни захисник знову приєднався до Сил оборони. На жаль, Герой загинув поблизу Бахмута 12 квітня.

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Що відомо про загиблого воїна

Львівʼянин Назарій Пікулицький воював у складі 17-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ. Був нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та нагрудним знаком "Учасник АТО".

Після АТО чоловік працював у транспортній сфері, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист України у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Назарія нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест".

Прощання з військовим відбудеться 18 квітня о 12:30 на площі Ринок. Героя поховають на Марсовому полі.

У Назарія Пікулицького залишилися дружина, двоє доньок, батьки та сестра.



Назарій Пікулицький загинув під Бахмутом / фото Ігор Зінкевич

Втрати України на фронті