Генпрокурор розповів про подальшу долю активіста Назарія Гусакова

Відомий активіст зі СМА Назарій Гусаков підозрюється у махінаціях зі зборами на лікування хвороби. Чоловік виїхав з України, де проти нього відкрили кримінальні провадження.

Назарію Гусакову найближчими днями заочно оголосять про підозру. Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає 24 Канал.

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Що буде зі справою Назарія Гусакова?

Кравченко запевнив, що повідомлення про підозру не означає, що досудове розслідування буде закінчено. Генпрокурор заявив, що надалі збиратимуться докази для встановлення повної картини злочину.

За його словами, сума збитків, завданих активістом, становить приблизно 1 мільйон 200 тисяч.

Кравченко уточнив, що оскільки понад 300 потерпілих відмовилися бути потерпілими, "всю суму перерахованих грошових коштів цій людині (Гусакову – 24 Канал) не можемо приписати".