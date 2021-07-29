Хасиди зі США та Великої Британії: відомі імена загиблих в авіакатастрофі на Івано-Франківщині
29 липня 2021 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм ОЕОУ
Внаслідок аварії зі спортивним легкомоторним літаком на Прикарпатті загинули 4 людей: пілот Ігор Табанюк та 3 туристів. З них 2 – громадяни США, 1 – громадянин Великої Британії.
Пресслужба Об'єднаної єврейської громади України оприлюднила імена загиблих. Раніше також повідомили, що усі вони – хасиди.
Зауважте З'явились випадково зняті кадри падіння літака з Ігорем Табанюком на Івано-Франківщині: відео
Жертвами катастрофи на Івано-Франківщині стали:
- Амрам Фромовіц (США)
- Герш Вайс (Велика Британія)
- Еліезер Бріль (США).
За даними ЗМІ, усім хасидам було по 20 років.
Трагедія на Івано-Франківщині: головне
- Поблизу села Шепарівці 28 липня розбився спортивний літак WT-10 Advantic. Він впав на житловий будинок, у якому перебували 3 людей. Господиня будинку та її діти вижили. Вони почули звук удару і вибігли на вулицю за лічені миті до вибуху.
- На жаль, усі, хто перебували на борту літака, – загинули.
- WT-10 Advantic керував Ігор Табанюк – пілот з приблизно 40-річним досвідом.
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