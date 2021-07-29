Хасиди зі США та Великої Британії: відомі імена загиблих в авіакатастрофі на Івано-Франківщині

29 липня 2021 , 12:44
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Джерело:

телеграм ОЕОУ

Внаслідок аварії зі спортивним легкомоторним літаком на Прикарпатті загинули 4 людей: пілот Ігор Табанюк та 3 туристів. З них 2 – громадяни США, 1 – громадянин Великої Британії.

Пресслужба Об'єднаної єврейської громади України оприлюднила імена загиблих. Раніше також повідомили, що усі вони – хасиди

Зауважте З'явились випадково зняті кадри падіння літака з Ігорем Табанюком на Івано-Франківщині: відео

Жертвами катастрофи на Івано-Франківщині стали:

  • Амрам Фромовіц (США)
  • Герш Вайс (Велика Британія)
  • Еліезер Бріль (США).

За даними ЗМІ, усім хасидам було по 20 років

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і друзям загиблих.

Трагедія на Івано-Франківщині: головне

  • Поблизу села Шепарівці 28 липня розбився спортивний літак WT-10 Advantic. Він впав на житловий будинок, у якому перебували 3 людей. Господиня будинку та її діти вижили. Вони почули звук удару і вибігли на вулицю за лічені миті до вибуху.
  • На жаль, усі, хто перебували на борту літака, – загинули. 
  • WT-10 Advantic керував Ігор Табанюк – пілот з приблизно 40-річним досвідом. 
  • Телеведучий Дмитро Комаров розповів, що він все своє життя присвятив авіації
Автор: Мар'яна Бекало