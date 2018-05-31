НБУ може запровадити валютні обмеження за відсутності нового траншу МВФ

Національний банк України може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень у разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий транш від МВФ

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву глави Нацбанку Якова Смолія під час конференції національних банків України і Польщі.

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Якщо буде зростати інфляційний тиск, безумовно, НБУ буде посилювати монетарні інструменти для стримування інфляції, будемо вводити певні обмеження для запобігання можливому виведенню капіталу, – сказав Смолій.

Яков Смолій стверджує, що всі можливі сценарії розвитку подій, в тому випадку, якщо Україна не отримає черговий транш МВФ, обговорили на засіданні комітету монетарної політики НБУ

Нагадаємо, що директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, що важливим для фонду питанням є ціни на газ для населення, оскільки кредитори хочуть, аби тарифи стали ринковими. Лише після цього розпочнуться перемовини з офіційним Києвом щодо надання наступного траншу МВФ.