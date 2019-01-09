НБУ підбило підсумки стійкості банків: яке місце у рейтингу посів "Сбербанк"

"Сбербанк" увійшов в число банків, які не вимагають докапіталізації при несприятливому макроекономічному сценарії. АТ "Сбербанк" одним з перших достроково виконав вимоги по капіталізації в рамках стрес-тестування Національного банку України, чим підтвердив свою стійкість до несприятливих економічних сценаріїв.

Про це повідомила прес-служба Національного банку за підсумками оцінки результатів стрес-тестування учасників банківської системи України. Як відзначили в НБУ, у інших банків є час до кінця 2019 року, щоб виконати вимоги регулятора за капіталом для забезпечення стійкості фінансових установ.

"Сбербанк" відноситься до достятньо капіталізованих фінансових установ.

"Оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR). Об'єктами стрес-тестування були банки, на які в сукупності припадає понад 94% активів банківського сектора. Для стрес-тестування були обрані банки, найбільші за середнім значенням двох показників: врівноважені на ризик активи і депозити фізичних осіб", – зазначив НБУ в повідомленні про виконання вимог стрес-тестів.

На даний момент "Сбербанк" має один з найбільш високих показників достатності капіталу серед банківських установ на українському ринку. Станом на кінець 2018 року адекватність регулятивного капіталу "Сбербанку" більш ніж в два рази перевищує встановлений Національним банком нормативний рівень. За результатами 2018 року банк генерує стабільний операційний прибуток, а його доходи суттєво перевищують витрати.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service в кінці 2018 року підвищило рейтинг довгострокових депозитних вкладів "Сбербанку" в гривні і у валюті зі стабільним прогнозом до максимально можливого рівня Caa1, обмеженого державним рейтингом України.

За оцінками аналітиків агентства, висока надійність "Сбербанку" забезпечена в т.ч. значною підтримкою в 2018 році від акціонера в розмірі 8,3 млрд. грн. На 01.01.2019 ліквідні активи більш ніж на 100% покривають зобов'язання перед клієнтами. Додатковий капітал дозволив "Сбербанку" поліпшити покриття проблемних кредитів резервами за підсумками 2018 року до рівня понад 90%. Як наслідок, "Сбербанк" зі значним запасом виконує економічні нормативи, встановлені Нацбанком і чинним законодавством.