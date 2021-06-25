Не бачу питань, які сьогодні треба виносити на референдум, – Разумков

Дмитро Разумков заявив, що наразі б не виносив ніяке питання на всеукраїнський референдум. Водночас він підтримав би народну ініціативу.

Це дуже дорого, – Разумков

Спікер Верховної Ради підтримає референдум за ініціативою народу, якщо українці назбирають достатню кількість підписів. Про це Разумков заявив на пресконференції 25 червня.

Актуально Зеленський назвав "гучне і складне питання", яке можуть винести на референдум

Однак він не бачить питань, які б сам міг винести на референдум. Все тому, що його проведення коштує дуже дорого – близько 2 мільярдів гривень.

Сьогодні є куди направити ці кошти – медики, економіка, соціально незахищені верстви населення. Я підтримую народовладдя та референдуми, але не мені, як голові Верховної Ради, судити, які питання виносити,

– пояснив чиновник.

Голова Ради про інтерв'ю президента

Журналісти також запитали Разумкова, чи дивився він інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло 24 червня. Той відповів ствердно та додав: "Є багато речей, які сподобалися і запам'яталися".

Дивіться відео з пресконференції Разумкова:

Яке питання можуть винести на референдум