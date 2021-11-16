Не бачу такий розвиток, – заступниця Арахамії про позбавлення Разумкова мандата

16 листопада 2021 , 15:48
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков став позафракційним нардепом. Проте все частіше з'являються чутки про те, що політика можуть позбавити депутатського мандата.

Подібного розвитку подій поки немає. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

До теми Обов'язково буде, – Разумков підтвердив створення партії

"Я не бачу такий розвиток на найближчих з'їздах, тижнях, місяцях", – наголосила вона.

Кравчук: Питання мандата привертає увагу

Віцеголова "слуг" зауважила, що рішення про відставку Разумкова з посади спікера парламенту було коректним. Питання ж про позбавлення мандату не є доречним.

Питання про мандат привертає зайву увагу до персони Разумкова,
– сказала Кравчук.

Заступниця фракції "Слуга народу" також зауважила, що не помітила активності Разумкова як народного депутата. Йому варто сконцентруватись на роботі позафракційного депутата.

"Пан Разумков частіше дає коментарі в кулуарах, аніж працює. Не бачила, щоб подавав законопроєкти", – зазначила вона.

Кравчук про позбавлення Разумкова мандата: дивіться відео

Відставка Разумкова: головне

  • Депутати 7 жовтня проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Перед тим, ще 4 жовтня, Верховна Рада запустила процес відкликання політика з посади.
  • Разумков повідомив 5 листопада, що створює у парламенті міжфракційне об'єднання під назвою "Розумна політика". Також він казав, що планує заснувати власну політичну силу.
  • Ексспікер Верховної Ради 8 листопада оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до об'єднання. Більша частина з них – депутати від "Слуги народу".
  • Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що позбавлення Разумкова депутатського мандата залежатиме від того, як він голосуватиме за законопроєкти. Рішення щодо цього схвалюватимуть на з'їзді "слуг".
Автор: Роман Стек