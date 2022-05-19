Не бійтесь називати речі своїми іменами: Садовий зустрів у Львові представника Святого Престолу

Андрій Садовий у четвер 19 травня зустрівся з представником Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Галлаґером. Під час цього мер Львова закликав представників Ватикану називати речі своїми іменами.

Про це Андрій Садовий розповів у своєму телеграмі. Він зазначив, що секретар з міждержавних відносин Святого Престолу Пол Річард Галлаґер прибув до Львова з Ватикану.

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Мовчання Ватикану сприймають як зраду

Андрій Садовий підкреслив, що у Львові одна з найбільших католицьких громад в Україні. Тож відсутність заяв з боку Ватикану сприймаються обурливо.

Ініціативи про єднання українців і росіян, а ще більше – мовчання Ватикану, багато львів'ян сприймають дуже боляче – як зраду,

– наголосив він.

Очільник Львівської міської ради додав, що у протистоянні Україну зараз підтримують наймогутніші держави з усього світу. Водночас варто розуміти, що у Ватикану є особлива сила. І мовиться не про зброю, а про слово.

Він пригадав візит папи Івана Павла ІІ у 2001 році. Тоді він відвідав Львів і закликав українців не боятися. Тож зараз з таким же закликом виступили у місті, але адресується він уже Святому Престолу.

Не бійтеся називати речі своїми іменами!,

– наголосив Садовий.

Папа Римський викликав неоднозначне ставлення

На початку травня стало відомо, що Папа Римський вирішив їхати не до України, яка потерпає від війни, а саме до Росії. Мовляв, він хоче особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним і вплинути на нього, щоб той припинив війну.

У МЗС України відреагували на відповідну ініціативу. Там наголосили, що ані Україна, ані інша держава, ані НАТО не є винуватцями цієї війни. Її розв'язав Путін. І ані він, ані сама держава-агресорка зупинятися не планує. І саме це має бути зрозуміло як для Понтифіка, так і для спільноти по всьому світу.

Згодом Папа Римський провів зустріч з дружинами захисників Маріуполя. Понтифіку вони передали світлини бійців, які зазнали поранень від російських військових. Згодом дружини військових зазначили, що Папа Римський щиро прагне евакуації захисників Маріуполя. А під час розмови з ними він тримав жінок за руки та мав стурбований вигляд.

Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському каналу прокоментував ситуацію з бажанням Папи залагодити конфлікт між українцями та росіянами. Президент України наголосив на тому, що російський прапор став символом убивств. Тож ні про яке примирення й мови не може бути, адже між народами відбувся ментальний розкол.

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