Не через санкції: політолог назвав причину, чому Китай не дасть Кремлю зброю

Китай і Росія дотримуються концепції "вічної дружби" та взаємовигідного співробітництва. Втім Пекін не поспішає передавати зброю росіянам.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що публічно говорити про передачу зброї Путін та Сі Цзіньпін не будуть.

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Владімір Путін публічно не оголошуватиме прохання до Сі Цзіньпіня передати зброю Росії. Якщо щось подібне завуальовано звучатиме в кулуарах, то максимум зброї, на який може розраховувати російська сторона – те, що вони отримували до того.

Мовиться про стрілецьку зброю, можливо, якісь набої чи бронежилети. Не виключено, що можуть передати якусь частину комплектуючих в обмеженій кількості через, підкреслюю, треті країни – Іран, Білорусь, хоча з Білоруссю – це малоймовірно,

– зазначив Рейтерович.

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Ключове стратегічне завдання Китаю, наголосив політолог, це модернізація власної армії, про що прямо і не прямо говорять сама китайська влада. На це є причина: війна Росії проти України показала, чого варта "друга армія світу".

"Зважаючи на те, що китайська армія озброєна здебільшого тим же, чим і російська, й сповідує ті ж тактичні і стратегічні принципи ведення війни, я думаю, що вони дуже уважно за цією війною спостерігають і розуміють, скільки і чого треба міняти їм", – зауважив політолог.

Тому, підсумував Ігор Рейтерович, Росія не отримає жодних ракет чи безпілотників безпосередньо від китайської влади. Втім якийсь мінімум буде надходити для того, аби Пекін зміг надалі тримати Росію на "короткому повідку".

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