Не через Україну: у Білому домі допустили запровадження санкцій проти оточення Путіна
Джерело:Білий дім
Зі США на офіційному рівні пролунали нові заяви щодо ймовірності запровадження санкцій проти оточення президента Росії Володимира Путіна. Та цього разу приводом була не Україна.
Антипутінські санкції можуть ввести у випадку оголошення нового вироку опозиційному російському політику Олексію Навальному (який, нагадаємо, і так уже сидить у в'язниці). Про це на брифінгу 16 лютого говорила речниця Білого дому Джен Псакі.
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Білий дім може ввести нові санкції проти оточення Путіна – тепер через Навального
Сполучені Штати Америки розглядають запровадження санкцій проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Але:
- Тепер не через Україну та ймовірний новий напад на неї росіян.
- А через загрозу оголошення нового вироку Олексію Навальному.
Є ціла низка санкцій щодо його (Путіна, – 24 канал) найближчого оточення,
– так відповіла речниця Білого дому Джен Псакі на відповідне питання журналіста.
А проте жодних подробиць не вказала.Про який вирок навальному мовиться? Річ у тім, що 15 лютого в колонії, де Навальний уже ув'язнений за вироком у справі "Ів Роше", почався суд в іншій справі – про шахрайство та неповагу до суду.
Восени 2023 політик мав би вийти на волю, але тепер йому можуть додати ще 10 років за ґратами.
Зверніть увагу, цього ж дня, 16 лютого, стало відомо, що:
- Велика Британія готова відрізати Росію від фінансових ринків. Але – тільки у тому випадку, якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну.
- Також у верхню палату Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії вже на поточному етапі. А проте його авторами є республіканці, які зараз в опозиції.
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