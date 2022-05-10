Не досягнувши успіху в Україні, Путін хоче почати війну в Придністров'ї, – розвідка США

Плани Володимира Путіна щодо захоплення України провалилися вщент. Тому тепер агресор планує почати війну у невизнаному Придністров'ї.

У Росії можуть ввести воєнний стан

Таку думку висловила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс. За її словами, очільник Кремля планує оголосили в Росії воєнний стан.

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Хейнс не уточнила, чи є у Росії потужності здійснити забаганку Путіна та піти війною на окуповану частину Молдови.

Війна в Україні, за даними американської розвідки, може затягнутися. Адже Путін сподівається, що тоді США та Європа "втратять рішучість" у підтримці Києва та протидії Кремлю. Водночас воєнний стан агресору потрібен для того, щоб мобілізувати сили у війні проти України.

У Міністерстві внутрішніх справ України мають іншу думку

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що Росія не нападатиме на Придністров'я. Навпаки окупанти нібито бояться, що це зробить Україна. Інформація про перекриття доріг та створення блокпостів у невизнаному Придністров'ї лише підтверджує це.

Загарбники побоюються, що Збройні Сили України візьмуть у полон їхні війська, які і так є нечисельними. Наші бійці, за словами Андрусіва, мають можливості, щоб захопити Придністров'я, однак без дозволу уряду Молдови робити цього не будуть.

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Російські війська у Придністров'ї перебувають у бойовій готовності

За даними Генштабу ЗСУ, Кремль привів свої війська в окупованому Придністров'ї у стан повної бойової готовності. Так росіяни провокують напруженість у регіоні.

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