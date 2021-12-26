Не двосторонні: у переговорах США й Росії інтереси України представлятиме Вашингтон

Створена Росією напружена ситуація навколо України відбилася й на глобальній міжнародній політиці. Зараз Кремль вимагає у США "гарантій безпеки".

Володимир Путін хоче добитися того, щоб Захід документально пообіцяв йому нерозширення НАТО на Схід. Ця тема, як у Росії запевняють, буде центральною на наступних перемовинах зі США.

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Переговори США та Росії: хто представлятиме інтереси України

Коли саме відбудуться перемовини між Вашингтоном та Москвою на найвищому рівні (між президентами Джо Байденом та Володимиром Путіним) – поки невідомо.

З обох боків лунають обережні припущення, що найближчим часом лідери ще раз поговорять телефоном (одна така розмова вже відбулася 7 грудня). А потім – можливо, навіть у січні – вже зустрінуться наживо.

Голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко прокоментував ситуацію українським журналістам. За його словами:

Перемовини Росії та США насправді фактично будуть тристоронніми – інтереси Києва представлятиме Вашингтон.

– інтереси Києва представлятиме Вашингтон. А бачення Росії цих переговорів як двосторонніх – не більше, ніж інтерпретація Путіна для внутрішньої пропаганди .

. США ж неодноразово заявляли, що не будуть ухвалювати якісь рішення в обхід України й ставити її перед фактом.

По суті ці переговори США – Росія будуть тристоронніми. Україна буде там представлена Сполученими Штатами, які будуть захищати наші інтереси й нашу позицію,

– запевнив Мережко.

Зверніть увагу:

Посольство США у річницю визнання незалежності України заявило, що відносини країн зараз міцні як ніколи.

Тим часом у Росії заявляють, що на переговорах зі США мовитиметься саме про "нерозширення НАТО".

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