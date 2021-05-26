Не хочете летіти над Білоруссю – летіть, де вгробили 300 людей, – Лукашенко про Донбас

Олександр Лукашенка різко відреагував на відмову низки авіакомпаній літати над Білоруссю. Самопроголошений президент Білорусі заявив, щоб тепер ці компанії будуть "літати там, де угробили 300 осіб".

Про це Лукашенко сказав під час зустрічі з парламентарями, на якій вперше прокоментував екстрену посадку літака Ryanair і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича. Слова Лукашенка цитують білоруські телеграм-канали.

Більше про це Повідомлення про бомбу на літаку з Протасевичем надійшло зі Швейцарії, – Лукашенко

Очевидно, що Лукашенка неабияк обурила реакція світової спільноти на фактичне викрадення Протасевича. Зауважимо, що майже одразу після повідомлення про те, що у Білорусі екстрено посадили літак Ryanair, низка авіакомпаній припинили літати у білоруському повітряному просторі.

Не подобається літати через безпечну Білорусь – літайте там, де угробили 300 осіб,

– сказав Лукашенко.

Не важко здогадатися, що самопроголошений президент мав на увазі збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Що варто знати про збиття MH17? "Боїнг" малайзійських авіаліній збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. Загинули 298 людей. Прокуратура Нідерландів довела, що літак збили з "Бука", завезеного до України з Росії. Крім того, у Нідерландах провели незалежне розслідування і встановили, що "Боїнг" малайзійських авіаліній збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. Загинули 298 людей. Прокуратура Нідерландів довела, що літак збили з "Бука", завезеного до України з Росії. Крім того, у Нідерландах провели незалежне розслідування і встановили, що Україна не винна у трагедії.

Як Лукашенко пояснив затримання Протасевича

Самопроголошений президент також спростував інформацію про те, що білоруський винищувач примушував пілотів посадити літак.

Завдання винищувача – забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації,

– зауважив він.

29. За твердженням людей, які того дня сп

Раніше телеграм-канал AviaticA оприлюднив відео винищувача МіГ-остерігали за рейсом Ryanair, саме цей винищувач супроводжував Boeing 737-8AS для посадки в Мінську.

Білоруський диктатор переконаний, що діяв законно, нібито захищаючи людей за всіма міжнародними правилами. Крім того, Лукашенко заявив, що про вибухівку на борту повідомила Швейцарія. Хоча ще донедавна влада Білорусі пов'язувала інцидент з бойовиками руху ХАМАС.

До теми Не наші методи, – ХАМАС заперечив мінування літака, в якому летів Протасевич

Затримання Романа Протасевича: головне