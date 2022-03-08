Не хочуть, – Верещук про закриття неба та надання літаків Україні

Україна розуміє, що закрити небо – дуже важка та складна операція. А частково закрити небо – визнати, що стороною конфлікту також є або США, або НАТО, або ті країни, які ухвалили таке рішення. Тому Київ просить Альянс надати ППО та літаки.

Однак, виходить так, що не дають і небо закрити або не можуть, і не можуть або не хочуть дати авіацію. Про це заявила віцепрем'єрка та водночас очільниця МінТОТ Ірина Верещук під час спілкування з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

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Більше не хочуть, аніж хочуть

За словами Верещук, про це свідчить нещодавня ситуація. А саме заява Держсекретаря США Ентоні Блінкена про дозвіл країнам НАТО надати авіаційну техніку Україні. Щоправда, після таких слів Польща не зробила жодного кроку в бік України.

Отже, виходить, що це неправда. Якби США дали б такий дозвіл, Польща, звичайно, поділилася б з нами своїми літаками. І не тільки Польща,

– наголошує міністерка.

Водночас вона додає, що заяви з боку таких посадовців, як Блінкен, створюють певну надію для українського народу.

"А марність таких слів убиває в українцях надію. Вбиває надію на те, що цивілізований світ – поруч із нами", – зауважила Верещук.

Міністерка підкреслює, що від таких дій стають безбарвними справедлива критика проти Росії, санкції та навіть те, що світова спільнота об'єдналася в міжнародну групу підтримки.

"У підсумку може зникнути й надія в людства. Надія на те, що є світлі сили, які готові долучилися, підставити плече та не готові терпіти знущання та приниження з боку Путіна, коли він це робить на цілий світ", – підсумувала вона.

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