Не хочуть зайвих очей "на землі": Резніков про блокування прикордонної місії ОБСЄ Росією

У Росії відмовились підтримати продовження місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. На думку віцепрем'єра Олексія Резікова, це є свідченням того, що Москва не прагне досягти миру на Донбасі.

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає такі дії Москви цілком усвідомленим: у Кремлі не хочуть миру.

До теми Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

Росія хоче приховати реальну ситуацію

І (Росія – 24 канал) не хоче мати зайві очі "на землі", які фіксують порушення домовленостей і злочини. Це свідчить лише про одне - приховувати реальну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей стає все складніше,

– зауважив Резніков.

Урядовець наголосив: ліквідація місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці кордону Росії та України призведе до того що на Донбасі постачатимуть зброю. А це фактично – ескалація.

Поточний мандат місії завершується 30 вересня

Зазначимо, що 2 вересня Росія заявила, що не продовжуватиме мандат місії ОБСЄ. Мовиться про пункти пропуску "Донецьк" та "Гуково" на окупованій території. Поточний мандат завершиться 30 вересня.

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У МЗС України кажуть, що таким чином, Росія саботує мінські домовленості. Адже згідно з ними, ОБСЄ має постійно моніторити кордон між Росією та Україною.

КПП "Гуково" та "Донецьк" розташовані навпроти українських "Ізвариного" та "Червонопартизанська". Тут місія ОБСЄ працювала ще з липня 2014 року.