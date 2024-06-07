Не хотів би говорити цього пресі: Зеленський розповів Байдену про бої на Харківщині

Новиною дня 7 червня стала зустріч Зеленського та Байдена. У Білому домі навели деякі її деталі, зокрема розмову про ситуацію в Харківській області.

Український президент натякнув, що йдеться про дозвіл завдавати ударів по Росії. Міністр оборони США Ллойд Остін раніше розповів, які можливості надали Україні.

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Зеленський про ситуацію на Харківщині

Я хочу сьогодні поговорити про посилення Харківської області. Ви вже сказали, що це дуже важливо. І ваші рішення мали дуже, дуже позитивний вплив. Я не хочу ділитися цим – усім, всіма деталями – з пресою. Вибачте. Але я думаю, що є деякі деталі з поля бою, які ви маєте почути від нас. Ми вдячні за це,

– висловився президент.

Також він сказав, що під час діалогу вели мову про протиповітряну оборону "повністю на нашій території". Але не надав подробиць.

Зеленський подякував США, що вони все ж візьмуть участь у Саміті миру, нехай і не на рівні Байдена, а на рівні віцепрезидентки. Раніше мовилося, що замісить Байдена приїде Камала Гарріс.

Іще Байден заявив про додатковий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні реконструювати електромережу. Туди увійде і зброя, якою можна буде бити по Росії.

Американський президент вибачився за те, що Конгрес затримував допомогу нашій державі. Її було ухвалено тільки цього року, а Україна чекала на неї пів року. За цей час Росія збільшила свої сили та змогла піти в наступ на Харківщині.

Що зараз відбувається у Харківській області

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що для жителів області є загроза мінування. На жаль, люди підриваються, коли відвідують кладовища, або працюють у полі, або відпочивають на річці. Росіяни розкидають міни-пелюстки, які дуже складно помітити.

Ворог підступний і мінує навіть дитячі іграшки. Одна з таких вибухнула в Ізюмі просто в руках у чоловіка.

Тому слід дослухатися до порад влади, якщо вона забороняє відвідувати певну місцевість, і пильнувати самим. Адже після звільнення регіону під час контрнаступу багато територій не було перевірено.