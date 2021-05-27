Не Кравчуку вирішувати, – Кремль різко відреагував щодо заміни Мінська для ТКГ

У Москві обурились через словами Леоніда Кравчука про заміну майданчика для перемовин Тристоронньої контактної групи. Українська делегація пропонує перенести його з Мінська.

Кремль стверджує, мовляв, це вирішувати не голові української делегації. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Важливо Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу, – Кравчук

Що стосується заяви пана Кравчука, в принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група,

– сказав Лавров.

Він зазначив, що ТКГ створили в контексті пакету документів, який схвалили під час саміту у Мінську в 2015 році.

Що говорив Кравчук про заміну Мінська

Кравчук наголосив, що Мінськ не може більше бути майданчиком для перемовин ТКГ. Україна шукатиме альтернативу. Щодо цього питання планують консультуватись з ОБСЄ.

За словами Кравчука, все через диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Крім того, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

Про заміну Мінська говорили давно

Про зміну переговорного майданчика говорили й раніше.

Кравчук висловив таку думку ще у серпні 2020 року, коли в Білорусі спалахнули протести. Політик пропонував замінити Мінськ Віднем.

Згодом у грудні Кравчук знову піднімав цю тему.

До речі, спікер української делегації Олексій Арестович розповів, що перемовини можуть перенести в якусь з країн Європи, але не НАТО.