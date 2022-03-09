Не мародерствуйте на людях: мер Франківська Марцінків пригрозив недобросовісним орендодавцям
Джерело:фейсбук Руслан Марцінківа
Сьогодні у Франківську деякі підприємці спекулюють на людській біді. У місті суттєво виросли ціни не лише на номери в готелях або хостелах, а і на оренду квартир.
Мер Франківська Руслан Марцінків пригрозив таким ділкам публічним осудом. Також він закликав не підвищувати ціни на проживання. Про вищевикладене чиновник заявив у відеозверненні 9 березня.
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У Франківську ціни на квартири зросли у 5 – 10 раз, на номери в хостелах у 3 – 4 рази
Марцінків звернувся "з дуже прямою погрозою" до всіх власників готелів, хостелів, квартир. Він їм чітко заявив: не мародерствуйте на людях.
За його словами, ціни на квартири піднялися у 5 – 10 раз, а хостели обійдуться у 3 – 4 рази дорожче, ніж це було до війни.
Окремо Марцінків підкреслив, що сьогодні у Франківську немає бойових дій. Але якщо не вистоять Київ, Чернігів та інші міста, то війна буде тут і ворог не зупиниться.
Тому не мародерствуйте. Ми будемо жорстко, там, де ці факти виявлено, карати. І попрошу публічного осуду обов’язково для тих, хто мародерить на цих речах,
– наголосив мер Івано-Франківська.
Дивіться повне відеозвернення Марцінка про ситуацію у Франківську станом на 9 березня
Садовий також закликав орендодавців не завищувати ціни на помешкання
Мер Львова наголосив, що ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час.
Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер!
– зауважив Садовий.
Крім того, львівський міський голова закликав повідомляти про випадки завищення цін на гарячу лінію міста – 1580. Він розповів, що всі випадки перевірять і складуть список мародерів, які будуть у публічному доступі. Далі ці дані передадуть у СБУ.
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