Не має зв'язку зі світом, ліків та допомоги: Денісова розповіла про знущання над Приходьком

Людмила Денісова розповіла, що Росія продовжує порушувати права українського політв'язня Приходька. Зокрема йому жодного разу не надали ліки, які надіслали родичі.

Олег Приходько вже 3 місяці перебуває в тюрмі №2 у Володимирській області Росії, де відбуває незаконне покарання. Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

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Приходько у тюрмі не лікують та не дають листів від рідних

Людмила Денісова пригадала, що Росія продовжує порушувати права незаконно ув'язненого кримчанина Олега Приходька. Зокрема мовиться про медичну допомогу та зв'язок з зовнішнім світом.

Український політв'язень, який вже 3 місяці відбуває незаконне покарання у тюрмі №2 у Володимирській області, жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі,

– розповіла Денісова.

Вони пояснила, що Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору. Попри це, керівництво тюрми не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, а також:

понад 3 місяці утримує чоловіка в одиничній камері;

змушує проводити весь день на ногах , оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою;

, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою; порушує право на зв'язок із зовнішнім світом – чоловік не отримав жодного листа від рідних , а його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня;

, а його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня; його позбавили особистих речей, де були номери телефонів рідних й близьких, тому він може написати заяву на дзвінок.

Саме тому Людмила Денісова закликала Уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову сприяти наданню необхідної медичної допомоги та забезпечити право на зв'язок із зовнішнім світом.

Окрім того, вона закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування жителів Криму.

Коротко про ув'язнення Приходька Кремлем