"Не мій": як запитання про Крим ставить популярних блогерів у глухий кут

В українських рейтингах найкращих блогерів, окрім вітчизняних, є і російські медійники. Вони можуть бути опозиційними до Кремля і навіть брати участь в антипутінських протестах. Проте запитання "Чий Крим?" дуже часто ставить їх у глухий кут.

Російське інтернет-видання White Square Journal опублікувало список найвідоміших політичних блогерів. До нього потрапили Артем Лебедєв, Леонід Парфьонов і Юрій Дудь.

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"Класична сварка двох сторін"

Дудь часто ставить запитання про Крим, хоча у розмові з Дмитром Гордоном російську агресію проти України назвав "класичною сваркою, в якій винні 2 сторони".

"Не мій"

У травні 2021 року Дудь потрапив у скандал , бо вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні. У відповідь блогер наголосив , що шматок розмови забрали під час монтажу, мовляв, вона була нецікавою.

Громадський діяч, блогер та документаліст Парфьонов активно підтримував опозиціонера Олексія Навального та критикував Кремль. Водночас запитання "Чий Крим?" ставить його в незручне становище. На нього він відповідає: "Не мій".

Як Парфьонов відповідає на запитання "Чий Крим?": дивіться відео

"Україна вкрала Крим"

Лебедєв після "референдуму" створив новий логотип окупаційного Криму, а пізніше заявляв, нібито півострів завжди був російським і Україна його вкрала. "Мені н***ати на всі територіальні конфлікти на всій Землі. Мені н***ати, чий Крим", – сказав він.

Щоб дізнатись більше, як українські і російські блогери відповідають на "Чий Крим?" і чому це запитання небезпечне для росіян – дивіться повний випуск програми.

Повний випуск "Крим.Реалії" за 15 січня на 24 каналі: дивіться відео