Не може бути індульгенцій, – Разумков у Раді згадав ДТП за участі Трухіна

Дмитро Разумков у Раді загадав про ДТП за участі "слуги народу" Олександра Трухіна. Спікер наголосив, що тут важливим питанням залишається рівність перед законом, зокрема, для депутатів.

Разумков наголосив, що тут "не може бути якихось індульгенцій", оскільки повинна бути об'єктивна реальність. Про це політик заявив на погоджувальній раді парламенту.

До теми Відповіді будуть найближчим часом, – Монастирський про ДТП за участі Трухіна

Не треба створювати проблем парламенту, – Разумков

Спікер запевнив, що знає позицію більшості. Переконаний, що думка інших фракцій така ж. Разумков зауважив, що у ДТП можуть потрапити всі. Однак він наголосив, що не треба створювати проблем ні собі, ні парламенту.

Коли ти промовчав хвилину, проблема відображається на всіх: на всіх депутатах, більшості, меншості, від влади. Це той негатив, який точно не потрібен українському парламенту сьогодні,

– резюмував чиновник.

Що відомо про ДТП Трухіна

ДТП сталося ще 23 серпня. ЗМІ писали, що нардеп від "Слуги народи" Олександр Трухін став винуватцем аварії.

Учасниками ДТП стали відразу 3 автомобілі.

Постраждали 6 людей. Наприклад, керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Трухін згодом зізнався, що справді був на місці ДТП. Нардеп прокоментував інцидент та заявив, що максимально сприяє розслідуванню. Також політик зауважив, що постраждав під час аварії та лікується.

Поліція передала справу до Державного бюро розслідувань.