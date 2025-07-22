Не можна глянути, чи є підпис Зеленського: сайт Ради ліг на "роботи" після голосування щодо НАБУ

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що "фактично знищує" незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Опісля сайт парламенту став недоступним.

Його нібито закрили на "технічні роботи", повідомляє 24 Канал.

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Чому не працює сайт Ради?

Ознайомитися з деталями скандального законопроєкту та тим, чи підписав його вже Володимир Зеленський, – неможливо.

Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України. Дякуємо за розуміння!

– йдеться в повідомленні.

Сайт ВР недоступний через технічні роботи / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав документ, тепер його передано на підпис президентові.

Увечері небайдужі громадяни вийшли на протести в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Люди прийшли з плакатами, на яких зазначено, що згаданий законопроєкт – шлях до авторитаризму, а також те, що українці ніколи не пробачать, якщо ця ініціатива вступить у дію.