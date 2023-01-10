Не останні такі рішення, – Зеленський про позбавлення громадянства Медведчука і компанії

Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 10 січня. У своїй промові він підтвердив, що Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна позбавили громадянства України.

На цьому він зробив акцент під час вечірнього звернення 10 січня, передає 24 Канал. Тож можна поставити крапку у цьому питанні: чотирьох зрадників і колаборантів уже ніхто не назве громадянами України.

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СБУ продовжують свою роботу

У зверненні глава держави зазначив, що він ухвалив рішення позбавити громадянства України чотирьох осіб:

Деркача Андрія Леонідовича,

Козака Тараса Романовича,

Кузьміна Рената Равелійовича,

Медведчука Віктора Володимировича.

Це стало можливим після вивчення матеріалів, підготовлених СБУ, Державною міграційною службою. Сам Володимир Зеленський діяв згідно з Конституцією України, не порушуючи жодної її статті.

Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють,

– наголосив Зеленський.

Інформацію спочатку повідомив Лещенко

Зауважимо, що спочатку інформацію про позбавлення "четвірки" громадянства повідомив радник глави ОП Сергій Лещенко. Саме колабораціонізм і державна зрада стали причиною ухвалення відповідного рішення. Додамо, що крім громадянства вони ще й позбудуться мандатів народних депутатів.



У мережу виклали фото документа, підписаного Зеленським / Фото з мережі

Правда, на той момент Лещенко пояснив, що офіційного підтвердження може не бути. Мовляв, надання або позбавлення громадянства – конфіденційна інформація. Відповідні укази не публікуються, а дані – не розголошуються.

Нагадаймо, що Медведчук раніше поповнив обмінний фонд. Його спочатку оголосили у розшук, згодом затримали. Народного обранця-зрадника опитували, після чого віддали Кремлю. В обмін наша держава отримала можливість повернути додому захисників України.

До слова, політолог Петро Олещук поділився припущенням, для чого Кремлю був Медведчук. За його словами, його обмін міг бути демонстрацією Путіним, що у нього все під контролем. І що він "своїх не кидає".