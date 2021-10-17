Не помилково, а з помилками, – Данілов пояснив плутанину щодо 108 осіб зі санкційного списку

Олексій Данілов заявив, що до травневого списку "злодіїв у законі" внесли 108 осіб "не помилково, а з помилками у даних". За його словами, всі неточності вже виправлені.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що правоохоронців, які допустили похибки транслітерації, були покарані.

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Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені,

– сказав Олексій Данілов.

Він вказав, що серед понад 650 осіб була одна, яка опинилась у переліку випадково й санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку – з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку – посадовець не уточнив.

Помилки у списку підсанкційних: коротко

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов 15 жовтня заявив, що через "свідомі чи несвідомі помилки" у список підсанкційних потрапили 108 людей.

Однак, мовляв, похибки вже виправили, а 8 посадовців, до них причетних, покарали: частину звільнили з МВС, частину понизили у посадах. Утім, їхніх імен чи посад не назвав.

У ЗМІ пишуть, що мовиться про Мехака Алексаняна. У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, який складав санкційні списки, цю інформацію поки не прокоментували.