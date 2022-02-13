Не помітив, – міністр юстиції заявив, що олігархи не позбуваються своїх ознак

У травні 2022 року набуває чинності закон про деолігархізацію. Проте олігархи, які офіційно ними можуть стати, не поспішають уникати такий статус.

Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, олігархи мали достатньо часу уникнути офіційного статусу, проте не зробили відповідних реальних спроб.

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Малюська: Часу залишилося мало

Малюська зауважив, що в олігархів було пів року. Ба більше, суть закону і розуміння того, що за нього проголосують було ще набагато раніше.

Я не помітив, щоб олігархи реально, по-чесному, з першого дня набрання чинності цього закону взялися за структуризацію свого бізнесу і відходу від ознак олігарха, як це передбачено законом,

– наголосив міністр.

Він додав, що, звісно, можна "торгуватися" і говорити, що строк надто маленький, але олігархи просто намагаються "протягнути" час. "Цих пів року і був той час, який ми розрахували, як достатній для того, щоб позбутися статусу олігарха, якщо дійсно поставити собі таку мету. Часу залишилося мало", – відзначив він.

"Антиолігархічний" закон: що відомо

Закон про олігархів є ініціативою президента. Про це Володимир Зеленський оголосив ще навесні 2021 року.

Після того, як нардепи усунули суперечності в документі, глава держави поставив свій підпис до закону.

Документ передбачає створення правових рамок, щоб відокремити великий бізнес від політики. У ньому згадують і прозорість у контакті олігархів з чиновниками.

Також Зеленський хоче, щоб обмеження для олігархів діяли не тільки в Україні, а за кордоном. РНБО працюватиме над взаємодією з іноземними партнерами.

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