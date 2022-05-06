Не посилюватимуть комендантську годину 8 – 9 травня: Козицький про заходи безпеки на Львівщині
Джерело:телеграм Максима Козицького
В очікуванні російських провокацій на 9 травня, низка міських адміністрацій ввела комендантські години та додаткові заходи безпеки. Деякі мери закликали за можливості залишатися вдома та навіть виїхати з міста.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що не бачить причин робити інформаційний ажіотаж довкола прийдешніх вихідних.
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Козицький закликав львів'ян бути обачними
Голова Львівської ОВА нагадав, що війна на території України триває уже упродовж 72 днів.
Ми не можемо бути впевнені, що будь-якої миті у будь-який населений пункт нашої країни не прилетить російська ракета,
– заявив він.
Він закликав населення бути обачними:
- не брати у руки підозрілі предмети,
- повідомляйте про підозрілих людей та автівки у поліцію та СБУ,
- не знімати та не фотографувати неопізнаних літальних апаратів, а відразу повідомляти про них у чат-бот "Шось летить" у телеграмі: @rusrocketfly_bot.
Як пройде День пам’яті та примирення на Львівщині
За словами Козицького:
- масових подій на Львівщині упродовж 7 – 9 травня ОВА не планує,
- День пам’яті та примирення будемо відзначати без скупчень людей,
- патрулі працюватимуть у посиленому режимі,
- комендантська година на території Львівщини, як тривала, так і триватиме: з 23:00 до 05:00.
Які заходи безпеки впровадять в інших містах
- На Одещині вирішили запровадити подовжену комендантську годину на 9 травня. Відтак вона розпочнеться о 22:00 8 травня і триватиме до 05:00 10 травня.
- Подовжену комендантку годину запроваджують і в Запоріжжі. Щоправда, за рішенням військових, вона триватиме з 19:00 неділі, 8 травня до 5:00 вівторка, 10 травня.
- У Києві впродовж 8 – 9 травня вирішили не запроваджувати нову комендантську годину. Натомість в ці дні у столиці України посилять патрулювання.
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків взагалі закликав мешканців покинути місто на вихідні. За словами міського голови, місцева влада скасувала всі масові заходи із 7 – 9 травня.
- У Дніпрі та Харкові зміни комендантської години не плануються, проте очільники міст закликали утриматись від покладання квітів біля памятників та меморіалів.
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