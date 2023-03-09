Не пригадую, щоб таке було раніше, – Ігнат про новий обстріл росіян

Росія в ніч проти 9 березня вкотре масовано атакувала Україну, запустивши ледь не сотню ракет. Зокрема ворог активно запускав гіперзвукові ракети.

Загалом росіяни за ніч випустили по території України одразу 6 гіперзвукових ракет "Кинджал". Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Раніше такого не було

Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість "Кинджалів" загалом випустив противник. Використовував він різні літаки, зокрема стратегічної авіації,

– розповів Юрій Ігнат.

Загалом протягом ворожої атаки відбувся 81 пуск ракет. З них:

28 пусків – крилатих ракет Х-101, Х-555;

20 пусків – ракет "Калібр" (з трьох носіїв з Чорного моря);

6 пусків – надзвукових ракет Х-22;

6 пусків – гіперзвукових ракет "Кинджал";

8 пусків – керованих авіаційних ракет (це Х-31, Х-59, які випускають з Су-35);

13 пусків – ракет з зенітно-ракетних систем С-300;

8 – безпілотних комплексів "Шахід".

"Бачимо, який букет з БпЛА й ракет нам приготував противник цієї ночі. Що збито? Ми збили 34 ракети "Калібр" та Х-101, Х-555. Це те, що ми можемо збивати. І реально з 48 збито 34 ракети", – розповів речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат про нову ракетну атаку: дивіться відео

Натомість щодо керованих авіаційних ракет українські Повітряні сили організували "певну протидію", тож вони не досягли своїх цілей. Мова про всі 8 таких ракет. Втім, секрети протидії співрозмовник не розкрив.

Не будемо записувати їх у збиті. Просто: організовано протидію, маємо мінус 8 Х-31 та Х-59,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Водночас українські війська наразі не могли збити по 6 надзвукових ракет Х-22 й гіперзвукових "Кинджалів", а також 13 ракет С-300.

"Поки не маємо можливості збивати ці ракети, вони становлять для нас загрозу. А загалом результати ви бачите – 34 з 48 крилатих ракет збиті й 4 з 8 БпЛА "Шахід", – резюмував речник Повітряних сил.

Ракетна атака Росії 9 березня

У ніч проти 9 березня Росія завдала чергового ракетного удару по території України. На противагу останнім місяцям, коли такі удари ворог здійснював з самого ранку, цього разу атаки завдали пізно вночі.

Внаслідок атаки ворога були влучання в багатьох регіонах країни. Зокрема: