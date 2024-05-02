Не просто мир, це інше, – в ОП пояснили заяву Кулеби про перемовини з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після саміту миру у Швейцарії, який відбудеться у середині червня, можливі перемовини з Росією. Однак мовиться не про мир на будь-яких умовах.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що на Саміті обговорюватиметься питання саме про справедливий мир.

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Це питання інше, набагато ширше. Це питання про справедливий мир, це зовсім інше,

– наголосив він.

На жаль, Росія має ресурси для продовження ескалації. На Саміті миру треба зафіксувати, що для закінчення війни необхідно усвідомити, що Росія має бути ізольована.

Це буде перший інавгураційний Саміт, де буде чітко зафіксована позиція глобальних спільнот, що таке справедливий мир. Росія буде наполягати, що вона готова до переговорів, але на своїх умовах. Також важливо підкреслювати, що Україна не хоче продовжувати війну, але на своїх умовах – щоб росіяни пішли з нашої території,

– зазначив Подоляк.

На Саміті миру потрібно говорити про те, що задля того, щоб зупинити Росія потрібна велика кількість зброї, яка завдасть руйнівної шкоди ворогу по лінії фронту. Тільки це зможе зупинити його.