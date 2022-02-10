Не просто тиск, а агресія, – політолог про російські кораблі в Чорному морі
Росія без попередження почала масштабні навчання в Чорному морі. Це акт агресії проти України.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Костянтин Батозський. За його словами, це вже ніяк не можна вважати просто психологічним тиском.
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Політолог: Росія заблокувала роботу портів
Політолог зауважив, що Росія перекрила райони не тільки в Чорному, але також і в Азовському морі на 2 тижні, мотивуючи це навчанням.
Це не тільки елемент психологічного тиску на Україну, а це вже станом на зараз є очевидним знаком агресії,
– наголосив він.
Як відзначив Батозський, росіяни заблокували роботу українських портів у Маріуполі й Бердянську. Саме через них Україна здійснює торговельні операції. "Ми дуже багато відвантажуємо через ці порти", – додав він.
Росія заблокувала роботу портів. Це є акт агресії. Я сподіваюсь, що МЗС України направить відповідні ноти, щоб повідомити іноземні країни про те, що Україна переходить за межі психологічного тиску.
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Російські морські навчання: що відомо
- Росія почала нагнітати ситуацію не лише на суші. У ніч на 9 лютого три великі десантні кораблі російського Балтійського флоту ввійшли до Чорного моря.
- Росіяни планують провести ракетні та артилерійські навчання. Експерти кажуть, що це схоже на "морську блокаду" українських портів.
- У Кремлі хочуть закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 до 19 лютого. За словами міністра оборони України, це техніка повзучої окупації. Він очікує відповідь від партнерів.