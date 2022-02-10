Не просто тиск, а агресія, – політолог про російські кораблі в Чорному морі

Росія без попередження почала масштабні навчання в Чорному морі. Це акт агресії проти України.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Костянтин Батозський. За його словами, це вже ніяк не можна вважати просто психологічним тиском.

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Політолог: Росія заблокувала роботу портів

Політолог зауважив, що Росія перекрила райони не тільки в Чорному, але також і в Азовському морі на 2 тижні, мотивуючи це навчанням.

Це не тільки елемент психологічного тиску на Україну, а це вже станом на зараз є очевидним знаком агресії,

– наголосив він.

Як відзначив Батозський, росіяни заблокували роботу українських портів у Маріуполі й Бердянську. Саме через них Україна здійснює торговельні операції. "Ми дуже багато відвантажуємо через ці порти", – додав він.

Росія заблокувала роботу портів. Це є акт агресії. Я сподіваюсь, що МЗС України направить відповідні ноти, щоб повідомити іноземні країни про те, що Україна переходить за межі психологічного тиску. Костянтин Батозський Політолог

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