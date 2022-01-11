Не провал, але може настати, – посол США про результати переговорів з Росією

Посол США в Росії Джон Салліван не вважає перемовини між Вашингтоном та Москвою провальними. Проте до такого результату – зовсім недалеко.

Салліван наголосив, що США намагаються бути дуже акуратними у своїх висловлюваннях. Вашингтон хоче налагодити взаємодію з Москвою.

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Важливо, що був 8-годинний діалог, – посол США

Зрештою він (провал – 24 канал) може настати. Однак у мене немає відчуття, що це той напрямок, у якому ми зараз рухаємось. Нам важливо фокусуватися на тому, що це був восьмигодинний діалог. Це не було просто показне демонстрування своєї позиції з кожного боку,

– зауважив Салліван.

Найкращий метод у перемовинах, вважає дипломат, – непублічні дискусії на кшталт тих, що були у Женеві.

Головне про перемовини США та Росії у Женеві:

У Швейцарії 10 січня відбулись перемовини між представниками Росії та США.

Росію представляв заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, США – заступниця держсекретаря Венді Шерман.

За словами Рябкова, консенсусу щодо основної вимоги Кремля – нерозширення НАТО на схід – не було.

Білий дім наполягає, що в Альянсі працює "принцип відкритих дверей".

Салліван також наголосив, що ситуацію поблизу кордону України у США вважають "надзвичайною". Вона не змінилась ще з листопада 2021 року – коли директор ЦРУ Вільям Бернс був у Москві.

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