Не розширення НАТО, – експосол США в Росії назвав головну загрозу для Путіна

Росія пригрозила Україні, що "вживатиме заходи" у разі її членства у НАТО або ж розміщення їхніх військ на території України. Однак це не головна загроза для Володимира Путіна.

Про це розповів експосол США в Росії Майкл Макфол в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він запевнив, що найбільше президент Росії боїться української демократії.

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"Найголовніше, Путін не переживає за розширення НАТО. Це не загроза для Росії. Загроза для Путіна – це українська демократія. Це найголовніше для нього", – сказав Макфол.

Він вважає, що найголовніші кроки, які можуть зробити Сполучені Штати Америки зі свого боку – забезпечити та консолідувати демократію в Україні.

США, звісно, не воюватимуть на боці Україні у разі наступу Росії. Однак може допомогти політичними кроками.

Майкл Макфол в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Росія не хоче, аби Україна вступала у НАТО