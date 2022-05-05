"Не розуміють знаків згори": бригада імені Острозького показала успішне знищення ворога

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників, які прийшли на нашу територію. Так, бригада імені Острозького показала, як відправляє на той світ окупантів.

Ми підозрюємо, що росіян змалечку вчать наступати на граблі. Інакше складно збагнути, як наші військові винищують окупантів на одному і тому ж місці.

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Нехай знають, хто в хаті господар

Як жартують в Оперативному командуванні "Північ", це той випадок, коли росіяни не прислухаються до "знаків згори". В інакшому випадку вони б не намагалися сховатися від українських військових в одному і тому ж місці.

Бійці 30-ї ОМБ знищили російських окупантів: дивіться відео

Тож бійцям з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького буквально не залишили вибору. І їм довелося нагадати окупантам, хто є справжнім господарем на українській землі.

В Оперативному командуванні "Північ" не просто так наголосили на тому, що російські військові буквально випробовують долю. Просто напередодні по цих же позиціях хлопці з 30-ї ОМБ вже завдавали ударів по окупантах.

Свіжі дані про втрати ворога

У Генштабі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення на територію України окупанти втратили 24 700 своїх бійців. Цифра ця не остаточна, адже підрахувати, скільки насправді загинуло російських військових неможливо і через активні бойові дії, і через спроби приховати реальну статистику "двохсотих".

Крім того, російське військо не дорахується 1 092 танків, 2 651 броньованої машини, 499 артилерійських систем, а також 169 РСЗВ. Нашим бійцям також вдалося знищити 196 літаків і 155 гелікоптерів, 312 безпілотників і 89 крилатих ракет.

Самі ж окупанти вже бунтують та переживають

Ті, хто був на війні, не висловлюють бажання туди повертатися. Принаймні таке рішення ухвалила частина бійців з 35-ї армії східного військового округу. Після того, як їх привезли до району відновлення, російські військові відмовилися їхати знову до України.

Не менше впливають на окупантів реальні історії з фронту. Так, співробітникам СБУ вдалося перехопити чергову розмову. У ній російському військовому жінка по той бік слухавки розповідала про "двохсотих" з Маріуполя. Мовляв, за два тижні переповнені 10 КамАЗів повернулися до Росії. Самих же військових везуть "партіями", щоб не надто лякати населення країни-агресорки колосальними втратами.

Ми можемо скільки завгодно насміхатися з російських військових, і маємо на це право. Але водночас варто розуміти, що серед них є не лише ті, хто за лічені хвилини перетворюється на гарматне м'ясо. Є серед них і справжні убивці, які катують, ґвалтують та знущаються з українців.

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