Не стримався: Папа Римський заплакав, коли молився за мир в Україні

8 грудня 2022, 20:32
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Джерело:

The Guardian

Папа Римський Франциск не стримав емоції та заплакав під час своєї молитви за мир в Україні. Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців.

Після слів про бажання "передати подяку українського народу" він перервав молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.

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Натовп почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати. Коли він повернувся до молитви, його голос все ще тремтів.

..українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає,
– продовжив Папа Римський.

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Автор: Анастасія Лукашевська