Не треба було нічого переписувати на дружину, – Данілов про санкції проти Марченко

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Олексій Данілов пояснив, чому РНБО ввела санкції проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко та цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Він пояснив, що у цьому винні їх чоловіки.

Джерело:

LB

Що заявив Данілов

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони, Медведчук сам заявив, що переписав майно на дружину, через американські санкції. Про це Данілов заявив у інтерв'ю.

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Є публічний виступ Медведчука, де він наголошував на тому, що з урахуванням уведених проти нього американцями санкцій він переписав усе на свою дружину. Не треба було нічого переписувати на дружину, тоді б вона не була під санкціями. Це саме стосується й Козака,
– пояснив чиновник.

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Головне про санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу