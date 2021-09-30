Не треба плутати грішне з праведним, – Кулеба про відносини з Угорщиною
Джерело:24 канал
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не змішувати питання газу та захист нацеменшин у відносинах з Угорщиною. Міністр наголосив, що Київ готовий до повноцінних нормальних відносин з Будапештом.
Про це міністр закордонних справ повідомив на брифінгу. Він наголосив, що засідання економічної комісії перенесли на невідомий термін.
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Газ – це грішне, а захист нацменшин – праведне, – Кулеба
У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, як приказка – не плутати грішне з праведним. Газ це – грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні – це праведне,
– сказав Кулеба.
Україна готова рухатись далі в освітньому напрямку
Щодо освітнього, гуманітарного напрямку відносин з угорською стороною, то Україна готова рухатись далі. У справі захисту нацменшин, наголосив урядовець, є серйозні досягнення.
У Києві запевнили, що прагнуть повноцінних відносин з Будапештом, проте лише за умови врахування національних інтересів обох країн.
Будапешт уклав контракт з "Газпромом"
Зазначимо, що напруження у відносинах між Угорщиною та Україною спровокувало підписання контракту з "Газпромом". Будапешт домовився з російською компанією про постачання газу на 15 років в обхід української території.Зверніть увагу! Тим часом у Будапешті заявили, що Україна не має права втручатись в енергетичну політику суверенної держави. Ба більше, в адміністрації угорського прем'єра заявили про намір блокувати шлях України до НАТО.
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Коротко про скандальний газовий контракт між "Газпромом" та угорцями:
- Згідно з контрактом, Угорщина качатиме російський газ протягом 15 років – в обхід території України.
- Україна вирішила через цю угоду звернутись до Єврокомісії.
- Угорщина викликала посла України в МЗС, Україна зробила те саме
- У "Нафтогазі" кажуть, що через контракт зросте вартість транзиту через Україну, а також знизиться прокачування.