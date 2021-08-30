Не треба шукати конспірологію, – політолог про перенесення зустрічі Зеленського та Байдена

Зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні перенесли на 1 вересня через загострення в Афганістані. Попри те, що дату саміту змінили вже вдруге, у цьому не варто шукати конспірологію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, події в Афганістані змусили американську сторону перенести час зустрічі й з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннетом.

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За словами Фесенка, усі розуміють, що 31 серпня буде критичним, адже це фактично останній офіційний день евакуації й американців, й цивільних громадян з аеропорту Кабула.

В країні можуть бути провокації та навіть є ризик терактів. Зважаючи на це, Байден має бути на постійному зв'язку, аби ухвалювати рішення про зворотні атаки, якщо будуть загрози з боку терористів "Талібану".

На жаль, не пощастило. Так склалося, тому тут не треба шукати якоїсь конспірології. Це надзвичайна ситуація,

– наголосив політолог.

Чи вплине перенесення дати на візит

Фесенко припустив, що зміна дати саміту не вплине кардинально на його зміст. Він буде результативним, адже до підписання готують низку угод. Водночас обидві сторони зацікавлені в тому, щоб продемонструвати партнерство.

"Особливо зараз для США це потрібно, бо Байден опинився під шаленою критикою", – заявив Фесенко.

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Скандал з Трухіним

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі прокоментувала скандал довкола ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Вона заявила, що його внесення до складу української делегації у США є недоречним.

За словами Фесенка, коли він почув про участь депутата в делегації, то був здивований. Втім, на його думку, цей скандал жодним чином не вплине на домовленості та дискусії між США та Україною. Усе через те, що для обох країн важливо показати ефективність двосторонньої співпраці.

"Це не перший і не останній такий побутовий скандал. Вони навіть на рейтинги особливо не впливають, не те що на зовнішню політику, – додав політолог".

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