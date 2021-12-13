Не варто розглядати як антиукраїнську політику, – аналітик про блокування Німеччиною зброї
Джерело:24 канал
Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до України через НАТО. Однак такі дії не варто розглядати як антиукраїнську політику.
Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу. Як він зазначив, це зовнішня політика Німеччини, яка не навмисно торкається України.
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Умланд пояснив, що Німеччина взагалі не поставляє зброю у держави, які перебувають в активних воєнних конфліктах. Така позиція є наслідком Другої світової війни.
Це не дуже раціональний пацифізм й у цьому випадку він також торкнувся України. У такому не варто розглядати якусь антиукраїнську політику.
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Умланд розповів про блокування Німеччиною поставок зброї: дивіться відео
Що цьому передувало
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до України через НАТО. Зокрема, у Берліні не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.
- За словами Резнікова, німецький уряд у листопаді наклав вето на купівлю гвинтівок для боротьби з дронами й антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.
- Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у червні виключив поставки зброї Україні, оскільки, за його словами, ситуацію на Донбасі потрібно розв'язувати мирним шляхом.