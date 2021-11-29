Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але треба бути обережними, – Кулеба

Дмитро Кулеба переконаний, що Володимиру Зеленському наразі краще не мати контактів з Олександром Лукашенком. Дипломат наголосив, що у стосунках з Білоруссю слід бути обережними, хоч і повністю обривати їх не варто.

Міністр закордонних справ прокоментував розмову телефонну розмову канцлерки Німеччини та самопрогололошеного президента Білорусі. За словами дипломата, Лукашенко у розмові з Меркель багато чого домігся.

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Не варто спалювати всі мости з Білоруссю

Кулеба наголосив, що не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно бути вкрай обережними під час планування контактів. Зокрема, аби уникнути ситуації, коли спілкування з Лукашенком можуть сприйняти як політичне визнання і легітимізацію цього режиму.

Диригенти міграційної Кризи – у Кремлі

Відтак міністр наголосив, що не вважає доцільним спілкування Зеленського й Лукашенка. Він додав, що головні диригенти цієї міграційної кризи сидять в Кремлі.

"У будь-якій ситуації дипломатія пропонує кілька інструментів її розв'язання, але, як я вже говорив, кожен контакт слід оцінювати з точки зору того, чи не призводить він до політичної легітимізації тих, хто вчиняв протиправні дії проти мирних протестувальників у Білорусі", – зазначив дипломат.

Що відомо про розмову Меркель та Лукашенка