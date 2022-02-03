Не важливо, де поставити крапку у війні, – Зеленський про формат переговорів з Росією

Туреччина висловила бажання виступити посередником у переговорах з Росією. Володимир Зеленський подякував за це Реджепу Ердогану під час зустрічі в Києві.

Турецький лідер прибув з офіційним візитом до України 3 лютого. Зеленський наголосив, що вдячний йому за підтримку нашої держави, повідомляє 24 канал.

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Що говорив президент Зеленський

Під час брифінгу український президент також наголосив, що Туреччина бере активну участь в Кримській платформі. За це він подякував своєму колезі.

Зеленський звернув особливу увагу на готовність Туреччини стати посередником між Україною та Росією. Він запевнив, що наша держава робитиме усе можливе на будь-яких майданчиках та у будь-якому форматі.

Немає значення, де саме поставити крапку у війні. Важливо, щоб усі щиро були до цього готові,

– підкреслив політик.

Напередодні Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину. Мовиться про особисту поїздку російського президента, а не зустріч із Зеленським. Про конкретну дату сторони ще не домовлялися.

Турецький лідер запросив Ердогана та Зеленського

На тлі загрози нового російського вторгнення в Україну Ердоган запросив Путіна й Зеленського у Туреччину. Він пояснив, що "атмосфера війни засмучує його державу".

В українському МЗС наголосили, що вітають будь-яке посередництво. Раніше у Кремлі цинічно заявили, що важливе не місце, а виконання Україною мінських угод.

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