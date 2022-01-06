Не вбиватимемо, – президент Киргизстану закликав таки відправити війська в Казахстан

Президент Киргизстану Садир Жапаров вважає, що його країна повинна відправити військових до Казахстану. Він закликав парламент підтримати цю ідею, аби придушити масові протести.

Жапаров запевнив, що киргизькі війська не вбиватимуть "братів-казахів". Вони лише, мовляв, допоможуть владі повернути стабільність.

До теми Киргизстан відмовився задіяти свої війська проти мітингувальників у Казахстані

За словами Жапарова, їхні військові допомагатимуть зміцнювати стабільність.

Ми не посилаємо наших військовослужбовців стріляти в мітингуючих братів-казахів. Ми впевнені, що наші солдати, які не стріляли в свій народ, не стрілятимуть і по нашим братам-казахам,

– написав президент.

Жапаров додав, що спочатку потрібно з'ясувати, куди направлять військовослужбовців та усі інші питання.

"Зараз Казахстану не вистачає сил безпеки для захисту багатьох стратегічних державних об'єктів. Вони попросили нас допомогти", – наголосив президент.

Протести в Казахстані: головне

Протести спалахнули 3 січня через подорожчання газу.

Влада погодилась знизити тарифи, а уряд відправили у відставку, але демонстранти все одно не пішли додому.

У країні повністю вимкнули інтернет та ввели режим надзвичайної ситуації.

Росія вкотре повторила мантру, що у всьому нібито винні США. Так вже відреагували та назвали звинувачення безглуздими.

Внаслідок сутичок вже є десятки загиблих. Жахливе відео з моргу можна переглянути тут.

Росія відправила свої війська у Казахстан: дивіться відео

У Казахстан 6 січня почали прибувати російські військові. Відомо, що вони охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти. Також попросили "сприяти казахським правоохоронцям".

Повний текст публікації Садира Жапарова:

Шановні киргизстанці! Шановні депутати!

Всі мають різні погляди на ситуацію в сусідньому братському Казахстані, і деякі популісти, приблизно 20 – 30 наших громадян, переслідуючи особисті цілі, прийшли до Білого дому, щоб зробити піар на цій трагедії.

Прошу утриматись від дешевого піару на трагічних подіях. Наче ви патріотичні й розумні, а ми прийшли з вулиці. Ми також дотримуємося принципу: "Сім разів відміряй – один раз відріж". Ми не посилаємо наших військовослужбовців стріляти у мітингувальників-казахів. Ми впевнені, що наші солдати, які не стріляли у свій народ, не стрілятимуть і за нашими братами-казахами. Навпаки, ми посилаємо їх допомагати зміцненню стабільності.

Яка ця допомога? Зараз Казахстану не вистачає сил безпеки для захисту багатьох стратегічних державних об'єктів. Вони попросили нас допомогти. Ми маємо допомогти, бо є постійним членом ОДКБ.

Угода раніше була підписана та ратифікована Жогорку Кенешем. Ми маємо намір допомогти, але спочатку з'ясуємо: куди направлять наших військовослужбовців, які установи вони охоронятимуть і всі інші питання.

Деякі депутати вже висловилися проти натиску популістів. Шановні депутати, прошу вас не виступати проти. Не хвилюйтеся. Наразі ситуація в Казахстані більш стабілізувалася. Тим не менш, давайте зробимо все можливе, щоб допомогти їм. Якщо у наших сусідів буде мир, то й ми матимемо мир.